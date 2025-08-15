Klimageschichte Die Römer - Umweltsünder ohne schlechtes Gewissen

Bekannt sind die Römer als große Recycler - Metall und Glas wurden häufig wiederverwendet. So gibt es Legionärshelme mit mehreren eingravierten Namen: Sie wurden also weiterverkauft oder vererbt.

"Das geschah aber nicht, weil damit Ressourcen geschont wurden, sondern weil es preiswerter war", stellt Archäologin Jaschke klar. "Vom Mindset her war es eher eine Wegwerfgesellschaft, nur musste man es sich leisten können." Dass Abfall nur an bestimmten Stellen entsorgt werden durfte, geschah vor allem aus Hygienegründen.

Damals gab es in Europa noch Löwen - bis die Römer kamen

Was Tiere betrifft, so rotteten die Römer etwa die damals noch in Griechenland verbreiteten Löwen aus, weil sie sie in großer Zahl für ihre Tierkämpfe in den Arenen benötigten. "Bald gab es auch keine Flusspferde mehr in dem Teil des Nils, den die Römer beherrschten, und auch keine Nashörner", so Jaschke. Im Umland von Köln oder Trier wurden vor allem Bären und Wölfe gefangen.

Einer, der die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen anprangerte, war der Historiker Plinius der Ältere. Die "heilige Mutter Erde" müsse erdulden, dass sie überall dort, wo Edelmetalle und andere Rohstoffe vermutet würden, durchlöchert und aufgeschürft werde, kritisierte er. "Wir dringen in ihre Eingeweide und suchen nach Schätzen. Der Mensch hat gelernt, die Natur herauszufordern", so Plinius.

Allerdings ging es auch ihm nicht um Ressourcenschonung an sich. Was ihn störte, war die Gier nach Luxus, nach Gold- und Silberschmuck - die berühmte römische Dekadenz. Im Jahr 79 nach Christus kam Plinius selbst beim Ausbruch des Vesuvs ums Leben.

Ist die heutige Menschheit den Römern überlegen? "Dass man sich den ökologischen Folgen seines Handelns bewusst ist, aber dennoch nicht umdenkt, ist doch ein Phänomen, dass es heute genauso gibt", findet Jaschke.

"Wir wissen alle, wie schädlich Plastik ist - aber wir verwenden es trotzdem, weil es praktisch ist. Dieses Denken würden die Römer sofort wiedererkennen. Deshalb würde ich sagen: Die Römer sind uns von der Mentalität her sehr nahe. Wir wissen zwar viel mehr als sie über ökologische Zusammenhänge, aber unser Verhalten passen wir deshalb noch lange nicht an."