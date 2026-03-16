Der Ideen wurden in den vergangenen Tagen viele gewälzt, wie man den exorbitant gestiegenen Spritpreisen in Deutschland beikommen könnte: Steuersenkungen, Aussetzen der CO2-Abgabe oder eine stärkere Regulierung der Mineralölkonzerne. Solange die Konzerne immer noch genug Autofahrer finden, die tanken beziehungsweise tanken müssen, schlägt die Marktwirtschaft zu und es wird abkassiert. Wenn nur einmal am Tag der Preis erhöht werden darf, wer sagt denn, dass er nicht gleich sicherheitshalber ein bisschen höher angesetzt wird?