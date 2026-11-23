Mindestens bis zum Jahresende sei in Thüringen auch der Besuch der Energieberater der Verbraucherzentrale bei den Ratsuchenden vor Ort kostenlos. Die eigentlich anfallenden Kosten von derzeit rund 40 Euro würden vom Land Thüringen übernommen. Aktuell sei aber unklar, ob diese Unterstützung auch im kommenden Jahr weitergeführt werde, sagte Ballod.

Grundsätzlich sei Thüringen in Sachen Heizung etwas besser aufgestellt als manche der westdeutschen Bundesländer: Da viele Heizungen nach der Wiedervereinigung eingebaut oder erneuert worden seien, sei der technische Stand oft aktueller. Im Vergleich problematischer seien aber Faktoren wie der immer höhere Altersdurchschnitt und das vergleichsweise geringere Sparvolumen in den ostdeutschen Bundesländern.

Gerade in kleinen Orten auf dem Land gebe es noch viele alte Häuser, bei denen eine Heizungssanierung zwar sinnvoll wäre, aber die Perspektiven für eine zukünftige Nutzung fehlten. Hier seien vor allem ältere Menschen betroffen, die keine Kinder hätten, die weiter im Gebäude leben wollten. Aber auch hier sei es sinnvoll, sich Gedanken über die Heizung zu machen – und Rat einzuholen, um im Winter nicht im Kalten zu sitzen.