Leipzig - Ein neuer Labor-Verbund soll Atmosphärenforschern fortan bessere Vorhersagen für Luftqualität, Wetter und Klima ermöglichen. In den vergangenen Jahren wurden dazu bundesweit zwölf Kalibrierlabore aufgebaut und am Donnerstag übergeben. Nach einer fünfjährigen Aufbauphase gehen sie damit offiziell in Betrieb, wie das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig informierte. Die Forscher sprechen von einem Meilenstein für die Atmosphärenforschung in Deutschland. Als Standorte der neuen Kalibrierlabore wurden unter anderem Bremen, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München genannt.