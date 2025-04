Erfurt (dpa/th) - Die Zahl verdeutlicht, was die Wetterextreme der vergangenen Jahre in Thüringens Wäldern angerichtet haben: 127.000 der insgesamt 550.000 Hektar Waldfläche im Freistaat sind so kaputt, dass sie neu aufgeforstet werden müssen, wie die Landesforstanstalt Thüringen Forst der dpa sagt. Das entspricht einem Anteil von knapp 23 Prozent.