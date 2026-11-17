mehr als 900.000 Todesopfer weltweit

finanzielle Schäden von inflationsbereinigt 4,7 Billionen US-Dollar und

weltweit 5,5 Milliarden Betroffene – also etwa Menschen, die durch Extremwetterereignisse obdachlos geworden sind oder ihre Heimat verlassen mussten.

Besonders hart trifft es dabei Länder, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben. In der Langzeitanalyse stehen an der Spitze der karibische Inselstaat Dominica, Myanmar und Honduras, die teils mehrfach von verheerenden Stürmen betroffen waren. Dominica erlitt demnach durch einen Hurrikan im Jahr 2017 Schäden, die fast das Dreifache des jährlichen Bruttoinlandsprodukts erreichten, nämlich 1,9 Milliarden US-Dollar. "Die Hauptverursacher der Klimakrise müssen endlich für Anpassung und den Umgang mit Verlusten und Schäden ihren fairen Beitrag leisten", fordert Co-Autorin Lisa Schultheiß.