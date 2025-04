Klimaerwärmung: Mittelalterliches Holzkunstwerk vor Trockenstress gerettet

München (dpa/lby) - Im Rahmen eines Pilotprojektes haben Fachleute ein mittelalterliches Holztafelbild im Freisinger Dom vor weiteren Schäden infolge des Klimawandels bewahrt. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München sprach von Trockenstress. In den vergangenen Jahrzehnten seien die Schäden an dem spätgotischen Altaraufsatz aufgrund mangelnder Luftfeuchtigkeit immer größer geworden. In Pionierarbeit habe man ein Verfahren entwickelt, um historische Objekte wie das Holztafelbild vor Austrocknung, Spannungen und Schäden zu schützen.