Klimaanpassung in Städten Bäume statt Beton - wie Spielplätze hitzefest werden

Was bringt Hitzeschutz auf Spielplätzen noch?

Für die Städte könnte es sich aus Sicht von Professor Schwarz dennoch lohnen, in den Hitzeschutz der Spielplätze zu investieren. "Moderner

Spielplatzbau ist auch immer Stadtentwicklung", sagt er. Spielplätze an der richtigen Stelle könnten etwa dafür sorgen, dass Lüftungskanäle quer durch die Stadt entstehen und heiße Luft abziehen kann.

Gleichzeitig müssten auch diese in einem Gesamtkonzept gedacht werden, betont Schwarz. Neu gepflanzte Bäume brauchen sehr viel Wasser. Doch wo kommt das her? Eine Lösung könnte laut Schwarz ein System aus Zisternen sein, die Regenwasser auffangen. Mit aufbereitetem Wasser aus diesen könne man auch Sprühnebel und Spielbrunnen speisen, erläutert er.

Aber was ist, wenn Kinder erst durch glühend heiße Straßen laufen müssen, um auf einen schattigen Spielplatz zu kommen? Auch an diesem Punkt sieht Schwarz die Stadtentwicklung gefordert. Grüne Bänder sollten wie eine Art Stern die Städte durchziehen, so dass die Menschen es nie weit zu den grünen Oasen haben. Oder man mache es wie die Stadt Freiburg, meint Schwarz. Dort fließen kleine Wasserläufe - Bächle genannt - durch die Altstadt. "Im Sommer ist das ein einziger Spielplatz", sagt der Experte.