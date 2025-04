München (dpa/lby) - In ganz Bayern haben Menschen für mehr Klimaschutz protestiert. Anhänger der Bewegung Fridays for Future gingen in Würzburg, Nürnberg, Augsburg und München auf die Straße. Allerdings beteiligten sich teilweise deutlich weniger Demonstrantinnen und Demonstranten als erwartet. Am Münchner Königsplatz versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 300 Demonstrantinnen und Demonstranten - laut Kreisverwaltungsreferat wurde die Veranstaltung mit 2.000 Teilnehmern angemeldet.