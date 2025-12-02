München - Umwelttechnologie hat sich nach einer Analyse der Unternehmensberatung BCG und des Weltwirtschaftsforums (WEF) trotz wachsenden politischen Widerstands zur weltweit rasant wachsenden Boombranche entwickelt. Im vergangenen Jahr überschritten die globalen Umsätze mit umweltfreundlicher Technologie demnach die Schwelle von fünf Billionen Dollar. Damit wäre Umwelttechnologie laut Studie die am zweitschnellsten wachsende Branche nach der Informationstechnologie. Bis zum Jahr 2030 erwarten die Berater bereits ein globales Marktvolumen von 7 Billionen Dollar.