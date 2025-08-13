Klima Trockenheit: Wenn das Wasser knapp wird

Versorgungsprobleme gibt es örtlich dennoch - unter anderem auf Mallorca. Besonders betroffen ist die Region Pla im Landesinneren, wo die Regierung der Balearen dieser Tage den Dürrealarm ausrief. Laut Behörden herrscht auf fast dem gesamten Archipel Wasserknappheit. Die Speicherstände fielen im Juli auf durchschnittlich 43 Prozent – drei Punkte unter dem Vorjahreswert.

England

Mit erschöpften Wasservorräten und Trockenheit haben dieser Tage auch Teile Englands zu kämpfen. Laut der britischen Umweltbehörde gibt es eine "landesweit bedeutsame" Wasserknappheit. Fünf Regionen leiden unter Dürre, sechs weitere unter anhaltend trockenem Wetter. Die Wasserstände vieler Flüsse und Stauseen liegen unter dem für diese Jahreszeit üblichen Niveau.

England verzeichnet aktuell das trockenste Halbjahr seit 1976. Ein nationaler Zusammenschluss von Organisationen, zu dem auch der britische Wetterdienst Met Office gehört, warnt davor, dass der Klimawandel Dürreperioden verschärfe. Mancherorts führte das bereits zu Einschränkungen: In Yorkshire wurde vor wenigen Wochen die Gartenbewässerung mit Schlauch verboten.

Italien

Auch Italien kämpft mit Trockenheit. Die Hitzewellen der vergangenen Monate und der ausbleibende Regen haben nicht nur Felder verdorren lassen, sondern auch das Vieh in Not gebracht. Nach aktuellen Daten des Instituts für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) fällt die Wasserknappheit regional jedoch sehr unterschiedlich aus: Während der Norden nur geringe Engpässe verzeichnet, spitzt sich die Lage in Mittel- und Süditalien deutlich zu. Besonders kritisch bleibt die Situation auf Sizilien.

Auch auf der Mittelmeerinsel Sardinien ist die Lage angespannt, das regionale Wassersystem verfügte Ende Juli nur noch über die Hälfte der Speichermenge. In einzelnen Regionen lagen die Füllstände sogar bei nur rund zwölf Prozent.

Frankreich

In immer mehr Orten und Regionen in Südfrankreich erlassen die Behörden angesichts der anhaltenden Trockenheit und großen Hitze Restriktionen bei der Wassernutzung. Die Priorität ist, die Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten. Wegen sinkender Grundwasservorräte und Pegelstände an den Flüssen greifen Einschränkungen für die Landwirtschaft. Aber auch Swimmingpools dürfen nicht mehr gefüllt, Autos nicht mehr gewaschen, öffentliche Grünflächen und private Gärten nicht mehr bewässert werden - Gemüsegärten ausgenommen.

Südosteuropa

Die Dürre trifft auch Südosteuropa. Am Unterlauf der Donau sinkt der Pegel regelmäßig, so dass Schiffe in Sandbänken stecken bleiben und untergegangene Schiffswracks wieder auftauchen. Vielerorts werden Missernsten befürchtet. Kroatien hat bereits mehrere Regionen im Norden zu Dürre-Katastrophengebieten erklärt. In Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Ungarn und Rumänien verbieten Gemeinden immer wieder das Bewässern von Gärten, das Befüllen von Pools und das Waschen von Autos.