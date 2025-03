Die beiden 24 und 28 Jahre alten Aktivistinnen hätten im August vergangenen Jahres zunächst ein Loch in den Zaun des Flughafens geschnitten und sich so Zutritt zum Zubringer für die Start- und Landebahn verschafft. Dort klebten sie sich fest. Der Flugbetrieb musste vorübergehend eingestellt werden. Zwei Flüge wurden gestrichen, einige weitere konnten nur mit erheblichen Verspätungen abgewickelt werden. Mehr als 270 Passagiere saßen zeitweise in den Flugzeugen fest.