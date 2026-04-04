Klima Kommt dieses Jahr ein Super-El-Niño – und was heißt das?

Was heißt es, wenn Erderwärmung und El Niño zusammenkommen?

Relevant für Latif ist jedoch vor allem die Tatsache, dass die Temperaturen trotz eines gewöhnlich kühlenden La Niñas in den vergangenen Monaten hoch waren. "Wir hatten ja jetzt in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr La-Niña-artige Bedingungen. Das heißt, es war eher kalt an der Oberfläche im tropischen Pazifik, und trotzdem waren die globalen Meeresoberflächen- und die Lufttemperaturen relativ warm gewesen", sagt Latif.

"Und derzeit haben wir ja eigentlich im Pazifik relativ neutrale Bedingungen, es ist dort noch gar nichts passiert, und trotzdem sind die Temperaturen schon wieder auf Rekordkurs", sagt Latif. Die Meeres- und Lufttemperaturen seien global gesehen bereits extrem hoch. "Wenn man selbst unter solchen Bedingungen schon wieder auf Rekordkurs ist, zeigt das, wie sehr die Klimaerwärmung bereits das Regiment übernimmt."

Falls ein El Niño komme, könne er die Temperatur natürlich weiter anheben. "Doch vor allem schreitet die Klimaerwärmung voran, und deswegen laufen solche Phänomene wie La Niña und El Niño einfach auf einem höheren Temperaturniveau ab", sagt Latif. Es könne jedoch auch ohne El Niño wieder einen globalen Temperaturrekord geben.