Klima: DWD: Weiße Weihnachten werden seltener

In den meisten Regionen Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens sowie Berlins und Brandenburgs lag in den vergangenen Jahren am Morgen des 24. Dezembers kein Schnee. Eine Ausnahme bildeten im letzten Jahr einzelne Gebiete in östlichen Teilen Sachsens und Brandenburgs: Dort wurden zumindest wenige Stunden vor Heiligabend einige Zentimeter Schnee gemessen. Ähnliches galt für den Brocken in Sachsen-Anhalt und Teile des Thüringer Waldes. Zudem wurden auch in einigen Stadtteilen Berlins – etwa in Dahlem – kurzfristig eine dünne Schneedecke von etwa einem Zentimeter registriert.