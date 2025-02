Freising (dpa/lby) - Bayerns letztes großes Kohlekraftwerk hätte aus Sicht von Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger länger in Betrieb bleiben können. "Die Logik des Kohleausstiegs schlägt nun auch in Bayern zu", kritisierte der Freie-Wähler-Chef kurz vor der angekündigten Abschaltung des Kraftwerks in Zolling im Landkreis Freising am Freitag. Greenpeace Bayern und die Grünen im Landtag begrüßten die Abschaltung.