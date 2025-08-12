Klima Arbeiten bei Hitze - wie macht es das Ausland?

In RUMÄNIEN regelt das Arbeitsgesetz, dass der Arbeitgeber das Arbeitsprogramm bei extremer Hitze anpassen muss und in den Mittagsstunden pausiert wird. Er muss auch Trinkwasser und schattige Rückzugsplätze zur Verfügung stellen und für Lüftung sorgen, ansonsten muss die Arbeit zwischen 11.00 und 17.00 Uhr ruhen. Die Angestellten dürfen die Arbeit ablehnen, wenn es zu heiß ist. Als Grenzwert gelten hier 37 Grad im Schatten, wenn diese Temperatur mehr als zwei Tage nacheinander andauert.

Drastische Strafen in Serbien

In SERBIEN gibt es Strafen für Arbeitgeber, die gegen den Hitzeschutz verstoßen: Bis zu 17.000 Euro können für Unternehmen fällig werden. Arbeitnehmer können einen Arbeitgeber, der keine Maßnahmen für ihre sichere und gesunde Arbeit im Freien bei hohen Außentemperaturen getroffen hat, anonym der Gewerbeaufsichtsbehörde melden. Als Grenzwert gelten 36 Grad. Fraglich ist, inwieweit die Sanktionen im Alltag umgesetzt werden.

Siesta aus römischen Zeiten

In ITALIEN reicht die Tradition der Siesta bis ins antike Rom zurück: Damals legten die Menschen zur "hora sexta", also zur sechsten Stunde nach Sonnenaufgang, eine Pause ein – meist um die Mittagszeit. Auch heute noch ist es in vielen kleineren Städten üblich, dass Geschäfte zwischen 13.00 und 16.00 Uhr geschlossen sind. In Großstädten setzt sich hingegen ein durchgehender Arbeitstag durch. Für viele bleibt die Mittagshitze ein Gesundheitsrisiko: Der erste Hitzeschub des Sommers brachte bereits Todesopfer, so brach ein 47-Jähriger beim Betonieren im Freien zusammen.

Website als Indikator

Trotz wiederkehrender Hitzewellen hat die italienische Regierung noch keine einheitlichen Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmende erlassen. Stattdessen haben mehrere Regionen in Eigenregie Anti-Hitze-Verordnungen beschlossen. Als Grundlage dient die Webseite Worklimate 2.0, entwickelt vom Nationalen Forschungsrat und dem Arbeitsunfallinstitut Inail. Anhand von Temperatur, Feuchtigkeit und körperlicher Belastung ermittelt sie das tägliche Arbeitsrisiko: Liegt ein Unternehmen im rot markierten Bereich, müssen die Arbeiten zu festgelegten Zeiten eingestellt werden. Betroffen sind etwa Baustellen, Steinbrüche und landwirtschaftliche Betriebe.

Mittagssonne meiden

In der TÜRKEI gibt es im Sommer immer wieder Hitzewellen. In den nächsten Tagen etwa sollen die Temperaturen in der südosttürkischen Metropole Diyarbakir auf mehr als 40 Grad steigen. Büros und Krankenhäuser sowie U-Bahnen und Busse sind in der Regel klimatisiert. Wer auf Baustellen oder in der Landwirtschaft arbeitet, wird dazu aufgerufen, die Mittagssonne zu meiden und ausreichend Wasser zu trinken. Bei sehr starker Hitze schließen Schulen gelegentlich. Von der Regierung angetriebene Maßnahmen zur Kühlung der Städte, wie etwa Begrünung, um die Temperaturen zu senken, gibt es bislang nicht.