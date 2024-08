Kletterer stürzt mit ausgebrochenen Felsen hinab

Kurz zuvor war ein 60-Jähriger laut BRK an der Kletterroute Sternschnuppe am Feuerhörndl auf der Nordwestseite der Reiteralpe mit einem ausgebrochenen Felsen einige Meter tief abgestürzt. Der Felsen habe den Wanderer aus dem Salzburger Land zudem an Fuß und Unterschenkel getroffen. Er saß den Angaben zufolge schwer verletzt fest und wurde anschließend zur Behandlung in eine Klink gebracht.

Ein 13-Jähriger wurde beim Baden in der Nähe der Buchenegger Wasserfälle bei Oberstaufen im Allgäu am Freitagnachmittag von der Strömung der Weißach mitgerissen. In einer Engstelle wurde er laut Polizei derart zwischen einem Baum und einem Felsen eingeklemmt, dass er von den Rettungskräften mit einem Hubschrauber gerettet werden musste. Er trug den Angaben zufolge nur leichte Verletzungen davon.