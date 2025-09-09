Ein kleines Jubiläum konnten die Mitglieder vom Kleintierzüchterverein T 22 Obermaßfeld am vergangenen Wochenende feiern – die Gründung ihres Vereins liegt 55 Jahre zurück. Richtigerweise muss es eigentlich Neugründung heißen – denn Kaninchen, Hühner, Enten und Gänse wurden, wie das damals auf den Dörfern üblich war, schon lange zuvor gezüchtet, ganz privat oder organisiert in Vereinen. Wenn sich im Laufe der Jahrzehnte auch der Beweggrund für die Kleintierzucht immer wieder mal geändert hat.