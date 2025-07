Was tun, wenn es keine Dokumente gibt, die über das Alter einer Vereinigung genaue Auskunft geben: Man hält sich an das, was man mit Sicherheit weiß. Im Falle des Rassekaninchenzuchtvereins Utendorf ist dies eine Vereinsneugründung im Jahre 1975. Darauf stützend begehen die Utendorfer Züchter 2025 ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum.