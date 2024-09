Die Kleintierzüchter des Altkreises Bad Salzungen kamen am Oechsener Sportplatz zusammen und fanden bei der Freiluftveranstaltung ein wunderbares Ambiente für sich und ihre Tiere vor. Bei bestem Sommerwetter mauserte sich die Kreisversammlung mit all ihren Volieren und Ständen zu einem richtig tollen Event der Liebhaber von Federvieh und „Meister Lampe“. Federführend agierte der Kleintierzuchtverein Oechsen als Gastgeber, wobei Vereinschef Erhard Sell auf vielfältige Unterstützung bauen konnte. So brachten sich der örtliche Kirmesverein oder der Motorradklub mit ein, wie Sell berichtete. Auch die Unterstützung durch die Frauen der zwölf Vereinsmitglieder und anderer Helfer sorgte für das gute Gelingen. Von den 28 Vereinen der Kleintierzüchter des Altkreises Bad Salzungen waren 20 mit rund 70 Züchtern vertreten, die in schmucken Volieren über 100 Tiere – Hühner, Tauben und Gänse sowie Kaninchen – ausstellten und damit das Gelände am Sportplatz in einen kleinen Zoo verwandelten.