„Eigentlich hat sich nichts verändert“, sagen Sebastian Horn und Olaf Stefanski beim Betreten der Station 35 im Klinikum. „Das Personal ist das gleiche, die Ausrüstung ist die gleiche und unsere Arbeit ist die gleiche.“ Was Horn, Chefarzt der Kindermedizin, und Stefanski, Chefarzt der Geburtsmedizin, damit meinen: Im Suhler Klinikum werden nach wie vor Risikoschwangere betreut und es kommen nach wie vor Frühgeborene hier zur Welt, die nach wie vor auf höchstem Niveau medizinisch versorgt werden.