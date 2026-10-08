Der Stadt Brotterode-Trusetal ist 2026 ein Coup gelungen. Nach vielen Jahren unter sich mühenden Bürgermeistern und Lokalpolitikern, hat die Kommune eine Immobilie im Stadtgebiet ersteigern können, die sie schon länger in ihren Besitz bringen wollte: Die Ruine des ehemaligen Hotels „Krone“, das nicht durch Wettbewerb ruiniert worden war, sondern weil sie die neuen Eigentümer nach der Wende nicht kümmerten.