„Draußen ist es bitterkalt, wer kommt da durch den Winterwald?“ Johanna begrüßte den Alten mit einem Gedicht. Recht hatte sie – zum Adventsnachmittag rund um das Kleinschmalkalder Feuerwehrgerätehaus war es nicht gerade warm. Nieselregen lag in der Luft. Doch die Kinder hatten sich die Zeit bis zur Bescherung recht gut vertrieben. Schließlich gab es heißen Kinderpunsch und bewegen konnten sich die Sprösslinge auch ausreichend.