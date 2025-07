„Rock am Rennsteig“ war am vergangen Samstag wieder angesagt. Einmal im Jahr wird es am Rennsteig am Heuberghaus bei Friedrichroda/Kleinschmalkalden laut. Seit vielen Jahren ist das lauschige Plätzchen im Wald Treffpunkt für Fans der Musik der Kultbands „Rolling Stones“ und „AC/DC“.