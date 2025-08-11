Wenn die Kirmesfahne an der ersten Empore in der Hessischen Kirche in Kleinschmalkalden zu sehen ist, dann wird im Ort Kirchweih gefeiert. Die Kirmesgesellschaft findet sich im Gottesdienst ein und weiß, dass diese feierliche Stunde außergewöhnlich wird. Und sie war es auch in diesem Jahr. „Der liebe Herr Gesangverein“ – die Band mit Frontmann Frank Genzler – rockte den Gottesdienst. Seine Hommage an sein Heimatdorf „Kleinschmalkalden“ kam bemerkenswert gut an. Bei seiner eigenwilligen Interpretation des „Rennsteigliedes“ stimmten alle mit ein. Ebenso beim Kirmesschlager. Zwischendurch ließ der Kirmesverein die Kirmes ein um das andere Mal hochleben – der Stimme von Luis Köhler sei Dank.