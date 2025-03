Der Umgestaltung der Gothaischen Kirche in Kleinschmalkalden steht nichts mehr im Weg. Entstehen soll ein Gemeindezentrum. Dank Geldern aus der Stiftung Kirchenerhaltungsfonds der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ist die Finanzierung jetzt auf sichere Füße gestellt. In der vorigen Woche war die dazu gehörende Veranstaltung. Eine Kleinschmalkalder Delegation mit Pfarrerin Linda Heinlein holte sich in Kassel das Geld ab.