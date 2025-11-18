Wie romantisch! Ein Heiratsantrag mitten im Wald. Auf der Howete. Tragisch nur, dass Franz (Steffen Günther) die kleine Schachtel abhanden gekommen war. Dabei wollte er seiner Lisbeth doch den Ring an den Finger stecken. Also ab ins Gebüsch und das Schmuckstück suchen. Die Schachtel konnte ihm ja nur aus der Hosentasche gerutscht sein. Doch Pustekuchen. Kein Ring. Auch nicht unter der Brombeerhecke. Dafür war der schicke Anzug hinüber. Und die Romantik sowieso. Aber die Hochzeit stand fest. Franz hatte es seiner Angebeteten hoch und heilig versprochen.