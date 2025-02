Der Floh-Seligenthaler Ortsteil Kleinschmalkalden ist seit Jahren von Baustellen umgeben, als Zufahrt bleibt nur der Weg über Brotterode. Das wird sich zunächst auch nicht groß ändern. Auf der einen Seite rückt aus Richtung Seligenthal die Sammlerbaustelle nach Hohleborn vor, der Abschnitt nach Kleinschmalkalden selbst ist schon verrohrt. Und der Rennsteigpass in Richtung Gotha/A4 über den Heuberg und Friedrichroda ist gefühlt eine Dauerbaustelle. 2024 war in weiten Teilen wieder kein Durchkommen, in Friedrichroda wurde eine Stützmauer gebaut.