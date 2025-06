Die Europawahl 2024 wirbelte bei der Feuerwehr in Kleinschmalkalden alles durcheinander: Ausgerechnet an dem Wahlwochenende wollte die Wehr ihren 150. Geburtstag feiern. Daraus wurde nichts – der Adlersaal war besetzt. Also verschob man das Jubiläum um ein Jahr. An der 63-seitigen Festschrift von Ortschronisten Rainer König änderte das nichts. Zum Jubiläum, das vorige Woche gebührend nachgefeiert wurde, war sie zu haben.