Für Sebastian Schneider ging es über Umwege zum DRK. Mit der Kinderkirche fing alles an. „Im Kleinschmalkalder Pfarrhaus“, erinnert sich der jetzige Leiter des Jugendrotkreuzes in Brotterode-Trusetal. Kurz nach seiner Konfirmation hatte er den damaligen Pfarrer Alfred Häßler gefragt, ob er bei der Kinderkirche mithelfen könne. „Das interessierte mich einfach.“ Und es klappte. Sebastian Schneider unterstützte die Kinder beim Basteln und bereitete die Pausensnacks zu. Wenig später war er bei der Vorbereitung des ersten Zeltlagers an der Mittelmühle dabei. Dort lernte er Jakob Minner und Franz Anacker kennen, die beiden waren damals erst sieben Jahre alt. Längst gehört auch Jakob zu den festen Größen des Jugendrotkreuzes.