Irgendwie schließt sich der Kreis: „Beim Ali da unten im Keller – das war ´ne geile Zeit.“ Frank Genzler sprach vom Pfarrhaus. Und von den Anfängen der „Crazy Bulls“. Damals hatte wahrlich noch niemand geglaubt, dass die Band 30 Jahre zusammen spielen wird. Noch besser: Das Pfarrhaus hat mit Raphael Asimov jetzt einen neuen Besitzer – und er spielt bei den „Crazy Bulls“.