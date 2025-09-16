Sechs Männer laufen flussaufwärts durch die Schmalkalde. Sie gehören zum Angelsportverein Schmalkalden. Sie tragen Wathosen. Das sind Bekleidungsstücke, die trocken halten und dafür sorgen, sich im Wasser sicher bewegen zu können. In ihren Händen halten sie Kescher und auf ihren Nasen sitzen dunkle Brillen. Olaf Danz führt die Gruppe an. Er ist mit einem Elektrofischereigerät, EFGI 650, ausgerüstet. Damit sollen Fische aufgestöbert werden. Die Methode nennt sich Elektrobefischung.