Angekündigt war die Comedy-Truppe aus Berlin und Freiburg bereits im April 2025 zu den 34. Meininger Kleinkunsttagen, damals allerdings in den Kammerspielen. Jetzt der nachgeholte Termin und das im Volkshaus Meiningen. Dass nicht alles – besser gesagt kaum etwas – ernst genommen werden sollte, spürten die Besucher bereits bei der Begrüßung durch einen der Akteure, durch Felix Römer: „Es freut uns, dass ihr alle gekommen seid – dass das Volkshaus aus allen Nähten platzt.“ Also Selbstironie trotz etlicher frei bleibender Stuhlreihen im großen Rund des Saales. Mag sein, dass nicht alle den nachgeholten Termin mitbekommen hatten, obwohl er in den Medien angekündigt war.