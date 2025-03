Es ist üblich, einem Thüringer Kleinkunstpreisträger auf Meininger Bühne einen knuffigen Georg zu überreichen, der vom heimischen Glaskünstler Wolfgang Nickel fabriziert und mit einer Knollennase versehen wird, die angeblich an Loriot erinnern soll, vielleicht aber auch nur an die Folgen eines Bienenstichs auf eben jenes Organ. Ebenso üblich ist die Ausschüttung eines Preisgelds in Höhe von 5555,55 Euro, das sich die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und die heimische Rhön-Rennsteig-Sparkasse teilen. Heißt es jedenfalls. Ob jeder der beiden Mäzene exakt 2777,775 Euro beisteuert, wäre mal – wir sind schließlich bei einem Festival des Thüringer Humors – zu hinterfragen.