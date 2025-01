Geboren am 4. Juli 1950 in Töging am Inn, hatte Klaffl als Lehrer in Schulen rund um München schon früh Theaterprogramme entwickelt und Konzerte aufgeführt. Parallel zum Lehrerberuf begann er eine Solokarriere als Musik-Kabarettist und stand mit Klavier und Kontrabass auf der Bühne. "Er war durchgehend unterwegs die letzten 20 Jahre", schilderte Bachmeier. Seine fünf Programme habe er alle gleichzeitig noch gespielt. Klaffl hinterlässt eine Frau, zwei erwachsene Kinder und mehrere Enkelkinder.