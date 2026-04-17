Das Marionettentheater am Platz der deutschen Einheit ist aus dem Kulturbetrieb der Region kaum noch wegzudenken. Die Puppenstücke begeistern seit zwei Jahrzehnten die Generationen und bieten eine reiche Auswahl für so ziemlich jeden Geschmack, und das ebenso für Kinder wie auch für Erwachsene. Doch nicht nur Puppen sind dort als Protagonisten zu erleben, sondern immer wieder auch unterschiedlichste Künstler mit ihren Programmen. Die Mischung enthält dabei vor allem Kabarett und Musik in mannigfaltiger Form. Mitunter sind es große Namen, manchmal auch (noch) eher unbekannte Künstler, die zu Gast sind. Zuletzt war beispielsweise das Duo „Kalter Kaffee“ dort zu erleben. Comedy mit Bernd Busch vom Meininger Theater gab es ebenso wie Lesungen mit Stefan Schael oder Florian Kirner alias Prinz Chaos II. – oder auch eine beeindruckende Multivisionsschau mit dem Suhler Stefan Ebert über seine durchaus abenteuerlichen Reisen durch Zentralasien.