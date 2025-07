Der Geruch von Lavendel liegt im Garten von Dieter Funk in der Luft. Die Salatköpfe im Gemüsebeet sehen aus wie gekauft und gesteckt. „Meine Frau ist Floristin, da sehen selbst die Salate schön aus“, stimmt er zu. Es hängen Bohnen ordentlich von einem Steckgitter, daneben wachsen munter Grünkohl, Erdbeeren und noch viel mehr. Für die Mitglieder im Kleingartenverein am Bocksberg ist es das Schönste an ihrem Hobby. „Wenn man ausgesät hat und sich später über die Ernte freut“, sagt Manuela Otto und ergänzt: „Du weißt, wo das Essen herkommt und das da nichts anderes drangekommen ist“. Sie gehört zu einer Gruppe von Leuten, die den Verein gemeinsam am Laufen halten. Der verfügt über insgesamt 118 Einheiten auf 72000 Quadratmetern Fläche.