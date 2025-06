Die Parzellen der Kleingartenanlage „Erlenwiese“ in Martinroda liegen idyllisch am Waldesrand. Saftige Wiesen, fruchtbare Böden und 24 Kleingartenparzellen samt großem Vereinshaus und zentrale öffentliche Toiletten befinden sich hier. Viele der Kleingartenmitglieder sind seit Jahrzehnten Mitglied des 1964 gegründeten Kleingartenvereins. Das heißt aber auch, dass unter den Pächtern viele Ältere sind, denen die Bearbeitung ihrer Scholle zunehmend schwerer fällt. Dennoch sind unter ihnen Gärtner, die jeden Tag in der Anlage zu finden sind.