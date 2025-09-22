„Wir haben den dritten Platz gemacht.“ Als Mike Patzer das Ergebnis durchstellt, schwingt Freude und Zufriedenheit in seiner Stimme mit. Von Enttäuschung ist keine Spur. Denn dass der Kleingartenverein „Bau“ in Neuhaus am Rennweg beim Thüringer Landeswettbewerb, bei dem es um den Titel der schönsten Kleingartenanlage im Freistaat geht, auf dem Treppchen landet, damit haben der Vereinschef und seine Mitstreiter nicht gerechnet.