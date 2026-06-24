Der winzige Patient erhielt Infusionen, Sauerstoff, Antibiotika und Schmerzmittel. Rund um die Uhr kümmerte sich das Team um ihn. Eine besondere Rolle spielte dabei die Babysitterin Mariana, die für verwaiste Orang-Utans als Ersatzmutter fungiert. "Ich war vom ersten Moment an für Himba da, und wir wurden unzertrennlich", sagte die heute 50-Jährige. "Ich konnte nicht einmal allein auf die Toilette gehen, weil er sich nicht von mir lösen wollte."