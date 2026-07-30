Es war nur ein kleiner dunkler Punkt auf der Straße. Zunächst dachte ich, der Wind hätte ein Blatt über den Asphalt geweht. Doch als ich näher kam, sah ich das kleine Wesen flattern. Es überschlug sich immer wieder, als wolle es mit seinen viel zu langen Flügeln gleichzeitig fliegen und laufen. Ein aussichtsloser Versuch. Trotz aller Anstrengung schien jeder Flügelschlag das kleine Tier noch mehr aus dem Gleichgewicht zu bringen.