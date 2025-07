Zum Fahrplanwechsel am 10. August ergänzen die Meininger Busbetriebe (MBB) ihr Angebot und fahren Touren von Meiningen bis ins bayerische Fladungen. In Frankenheim im Gemeinderat führte diese Ankündigung zu einer Befürchtung: Ratsmitglied Andreas Beck vermutete, dass der Schülerbus nun über Fladungen fährt und die Frankenheimer Kinder, die aus Kaltensundheim kommen, noch länger im Bus sitzen müssten – erst nach Melpers fahren, dann mit nach Fladungen und erst dann in Frankenheim ankommen.