„Es ist eine sehr schöne Aufgabe, Kinder in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung in ihren ersten Lebensjahren zu begleiten“, schrieb uns Annette Janus auf die Bitte nach einer kleinen Rückschau. Der Anlass: Nach 21 Jahren ging ihre Tätigkeit als Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte in Merkers zu Ende. Darin steckt ein Stück Vermächtnis, vergisst sie nicht zu betonen: „Durch das Vorbild meiner Mama Hannelore Mengis, die bis 1975 den Betriebskindergarten ,Hans Rommel’ in Merkers leitete, war es schon seit der Kindheit mein Wunsch, auch später den Beruf einer Kindergärtnerin auszuüben.“ Das ist ihr voll und ganz gelungen.