Alina, Sebastian, Emma, Rick, Aiden und die anderen können gar nicht schnell genug in dem neuen Tipi verschwinden. Dort ist es gemütlich. Man kann sogar drin sitzen. Oder sich im Eingangsbereich mit aufgestützten Ellenbogen am Kinn auf den Bauch legen. Auf diese Weise entdeckt manch einer ganz neue Seiten am Spielplatz der Kindertagesstätte Hedwigswiese.