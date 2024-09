Kleine Suhler Reihe: Wer waren Loni und Alwin Günther?

„Über Jahrzehnte hinweg wirkten Loni und Alwin Günther an herausragender Stelle für ihre Stadt, ihr Land und die neue Gesellschaft, die sie schaffen wollten, den Sozialismus in der DDR. Zu lesen ist in der neuen Publikation von ihren Lebenswegen, die aus einfachen Verhältnissen in Suhl und Viernau in die Welt hinaus führten und beide bis in hohe Ämter in Staat und Gesellschaft gelangen ließen. Ihre Biografien spiegeln auf einzigartige Weise die Widersprüche ihrer Zeit“, gibt Holger Uske, städtischer Herausgeber der Reihe, Einblick in das Heft.