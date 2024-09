Kleine Suhler Reihe: Was bedeutet die Rathaus-Inschrift?

Das Heft 73 der Kleinen Suhler Reihe kommt am Montag, 9. September, zur Premiere. Unter dem Titel „Die Inschrift am Suhler Rathaus“ vereint es Beiträge von neun Autorinnen und Autoren, die den inhaltlichen Bogen von der Geschichte des Rathauses über die Ereignisse und Bewertungen zu den Kämpfen von 1920 über das wichtige Kapitel des Suhler Notgeldes hinweg bis hin zu einer kurzen Biografie des Schöpfers des Notgeldscheins und damit auch des Spruches am Rathaus, Karl Mundt, spannen, so Holger Uske, städtischer Herausgeber der Reihe. Die Premiere beginnt um 16 Uhr im Foyer des Hauses der Geschichte in Suhl. Nach einer Begrüßung durch Oberbürgermeister André Knapp wird Matthias Rolfs, vormaliger Kulturamtsleiter der Stadt und Mitbegründer der Reihe, das Heft in Wort und Bild vorstellen.