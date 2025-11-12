„Wann, wenn nicht im Monat November, sollte ein Heft über den Suhler Friedhof Premiere haben“, diese Frage stellte Holger Uske den Anwesenden, die zur Präsentation der neuesten Veröffentlichung aus der „Kleinen Suhler Reihe“ ins Haus der Geschichte gekommen waren. Auch wenn sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens mit dem Friedhof beschäftigen muss, so steht er doch nur selten im Fokus der Öffentlichkeit. Grund genug, sich mit dem Thema eingehender zu befassen.