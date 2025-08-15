Volksweise. Mehr steht meist nicht unter dem Lied „O Tannenbaum“. Sicher, das Lied kann als Volksweise durchgehen. Es ist aber auch ein Welthit. Ein Evergreen. Und das dank eines Mannes, dessen Leben im Suhler Ortsteil Goldlauter-Heidersbach seinen Anfang nahm. Damals im Jahre 1780. Sein Name: Ernst Gebhardt Salomon Anschütz. Was dieser Mann für seinen Heimatort Goldlauter getan hat, war ihm sicher nicht bewusst. Denen, die hier leben und vielen anderen auch, wird das immer bewusster. Anschütz hat Weltruhm in den größten Suhler Ortsteil gebracht. Vor allem mit dem Lied „O Tannenbaum“. Nun, quasi zum 245. Geburtstag des Ernst Anschütz, erscheint ein Heftchen in der Kleinen Suhler Reihe, in dem Matthias Gering, Rolf Anschütz, Birgit Horn-Kolditz, Olaf Amm und die Woppe Knoatsch-Weibe Kornelia Kolb und Brigitte Schellroth so vieles über den Mann zusammengetragen haben, was ein Bild ergibt. Ein Bild – eingebettet in den geschichtlichen und aktuellen Kontext des Ortsteils Goldlauter-Heidersbach.