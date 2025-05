Küken braucht ständig Essen - und das rund um die Uhr

Für Reinschmidt, der als ausgewiesener Papageienexperte gilt und schon viele Papageien aufgezogen hat, ist die Versorgung des kleinen Hyazinth-Ara ein 24-Stunden-Job: Denn das Küken braucht vorerst Tag und Nacht alle zwei Stunden Nahrung. Dafür nimmt Reinschmidt seinen kleinen Schützling in einer speziellen Wärmebox morgens mit zur Arbeit und abends zu sich nach Hause. Den Tag verbringt das Papageichen in einem großen Wärmeschrank. In rund 100 Tagen hat der Vogel dann sein Höchstgewicht von 1,5 bis 1,8 Kilogramm erreicht, muss aber insgesamt mindestens ein Jahr per Hand gefüttert werden.