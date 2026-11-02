Kleine Konzerte: Die Ärzte kündigen Club-Tour durch Frankreich an

Berlin - Die Berliner Punkrockband Die Ärzte ("Noise", "Schrei nach Liebe", "Zu spät") haben eine kleine Club-Tour durch Frankreich angekündigt - kurz vor ihrer großen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf ihrer Webseite kündigen sie Termine im März an, der erste am 16. März in Straßburg, der letzte am 27. März in Paris. "Die Clubs sind klein, also ... viel Glück", heißt es dort - passenderweise auf Französisch. Angekündigt sind acht Konzerte.